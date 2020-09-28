В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация III Международного Детского фестиваля

1 октября в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, в ходе которой организаторы III Международного Большого детского фестиваля расскажут об особенностях его проведения и ответят на вопросы журналистов.

В пресс-конференции примут участие:

Сергей Безруков, художественный руководитель Международного Большого детского фестиваля, художественный руководитель Московского Губернского театра, народный артист России

Ольга Казакова, координатор федерального партийного проекта «Культура малой Родины», первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре

Александр Адабашьян, куратор направления «Кино для детей» Международного Большого детского фестиваля, кинорежиссер, сценарист, заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств России

Михаил Алдашин, куратор направления «Детская анимация» Международного Большого Детского фестиваля, режиссер-аниматор, художник, креативный продюсер по короткометражным проектам киностудии «Союзмульфильм», член Американской академии кинематографических искусств и наук

Юрий Квятковский, куратор направления «Цирк» Международного Большого детского фестиваля, главный режиссер компании «Росгосцирк»

Марк-Малик Мурашкин, председатель жюри Международного Большого детского фестиваля

III Международный Большой детский фестиваль начнет свою работу в Москве 17 октября. В течение месяца в рамках фестиваля в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге будут показаны спектакли, мюзиклы, кино- и анимационные фильмы, цирковые и ледовые шоу для детей и юношества. Также в рамках фестиваля будет проведена образовательная программа для учащихся детских театральных студий, пройдут круглые столы и лектории, адресованные как зрителям, так и профессионалам театра.

Для аккредитации необходимо прислать ФИО, серию и номер паспорта съемочной группы.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937–61–70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

Мероприятие можно будет так же посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и личный мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru