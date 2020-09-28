Второй детский «Кванториум» готовят к открытию в Липецкой области

В Ельце Липецкой области в ближайшее время откроется детский технопарк «Кванториум». Его организовали на базе колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий. Сейчас в помещении продолжается ремонт, закупают оборудование. Первые ученики должны появиться в ноябре.

Как уточняет Lipetskmedia, занятия будут вестись по таким направлениям, как «Хайтек», «Автоквантум», «IT-квантум», «Промдизайнквантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум». Пройти обучение в этом техноцентре смогут более 800 детей и подростков.

Этот «Кванториум» в Ельце будет вторым в регионе, открывшимся в рамках нацпроекта «Образование». Первый появился в Липецке в 2017 году.

По словам губернатора Игоря Артамонова, главная задача — обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребенка и познакомить детей с профессиями будущего. Ведь знание современных технологий — это прямой путь к востребованности и трудоустройству, отметил глава региона.

16 сентября сообщалось о намерении властей рекультивировать полигон строительных отходов в урочище «Орлиный Лог». Стоимость работ — более 100 млн рублей. Они пройдут в рамках нацпроекта «Экология».