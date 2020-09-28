Посольство Украины рекомендовало своим гражданам не ездить в Армению

Посольство Украины в Ереване в понедельник, 28 сентября, рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Армению из-за обострения конфликта с Азербайджаном.

«В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению, а также призывает граждан Украины, которые уже находятся на территории государства, сохранять бдительность и быть осторожными, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границе и Нагорному Карабаху», — приводит УНН текст сообщения дипмиссии.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Вооруженные Силы Азербайджана инициировали нападение на карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

28 сентября министерство обороны Армении заявило о гибели 28 военнослужащих страны в ходе конфликта.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.