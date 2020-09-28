Жителей Башкортостана предупредили о ночных заморозках

В ближайшие сутки на территории Башкортостана ожидаются заморозки. Также из-за перепада температур водителей предупреждают о тумане.

По данным синоптиков, температура воздуха в республике упадет до -3 градусов в ночь на 29 сентября. Об этом сообщает «МедиаКорСеть». Утром на отдельных участках дорог возможен туман с видимостью 500 м и менее.

В дневные часы воздух прогреется до +16…+21 градуса.

Согласно прогнозам, до конца сентября в республике ожидается теплая и сухая погода. На юго-востоке Башкортостана сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.