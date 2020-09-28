Умер бывший личный фотограф Брежнева

Российский фотожурналист, фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян умер в Москве. Об этом сообщает агентство со ссылкой на его дочь Марину в понедельник, 28 сентября.

Фотокорреспонденту был 81 год. Из них около 60 лет он проработал в ТАСС.

Мусаэльян пришел в Фотохронику в 1960 году. Он работал в Звездном городке и снимал репортажи на различные темы: подготовку первых космических экипажей, запуски ракет, строительство Байконура. Позднее на протяжении 14 лет он работал личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Был награжден медалью «Защитника свободной России» активных защитников конституционного строя в 1993 году и Орденом почета — в июле 2019 года.