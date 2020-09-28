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Аналитики рассказали о снижении стоимости нефти Urals в Европе

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Российская нефть марки Urals с 1 по 22 сентября подешевела в Европе на $3–4 за баррель, примерно до $40,8. Об этом 28 сентября сообщает международное ценовое агентство Argus.

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По итогам сентября морской экспорт Urals останется на уровне августа в 1,09 млн баррелей в сутки. Вместе с тем в октябре роста отгрузок не ожидается. Более того, в начале следующего месяца поставки по морю должны снизиться на 96 тыс. баррелей в сутки.

«Эта информация оказала поддержку стоимости Urals в Северо-Западной Европе: цена на сорт 22 сентября повысилась до премии $0,15 доллара за баррель к Североморскому датированному по сравнению с премией 0,05 доллара в начале месяца. Поддержке дифференциала способствовало и удешевление Urals в абсолютном выражении на 3,5 доллара за баррель с начала сентября до 40,81 доллара вслед за эталоном», — цитирует «РИА Новости» заявление агентства.

Кроме того, как отметили в Argus, в Средиземноморье партии Urals объемом 80–100 тыс. т торгуются с премией $0,1 за баррель к эталону по сравнению с премией $0,55 за баррель в начале сентября.

«В абсолютном исчислении сорт подешевел за этот период на 4,05 доллара за баррель вслед за эталоном, до 40,76 доллара за баррель», — добавили в агентстве.

Ранее в этот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что цена на нефть до конца года не опустится ниже $40 за баррель.

В начале сентября глава Министерства энергетики России Александр Новак предположил, что сокращение мирового спроса на нефть в 2020 году может составить до 10 млн баррелей в сутки.

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