Армения заявила о гибели 28 военнослужащих в Карабахе

28 армянских военнослужащих погибли в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило министерство обороны республики в понедельник, 28 сентября.

Военнослужащие погибли в ходе боестолкновения, говорится в сообщении ведомства в Facebook. Подробности не приводятся.

Ранее 28 сентября МИД Армении заявил, что в карабахском конфликте принимают непосредственное участие турецкие военные специалисты и техника.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил соболезнования политику и народу в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Переговоры по мирному урегулированию ведутся с 1992 года.