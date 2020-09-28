Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Три спутника «Гонец-М» впервые запустили на ракете «Союз-2.1б»
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Мир
Аналитики рассказали о снижении стоимости нефти Urals в Европе
Общество
Умер бывший личный фотограф Брежнева
Общество
Раскаявшийся Ефремов пожаловался суду на давление Пашаева

Президент Киргизии заявил о попытках помешать союзничеству Москвы и Бишкека

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Различные силы накануне парламентских выборов в Киргизии пытаются вбить клин в союзнические отношения с Москвой, но Бишкек не позволит этого сделать. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, встречу транслировал телеканал «Россия 24» в понедельник, 28 сентября.

Подвел авторитет: экс-президент Киргизии приговорен к 11 годам тюрьмы
Алмазбек Атамбаев признан виновным в деле о незаконном освобождении криминального аторитета

«Как вы знаете, особенно накануне парламентских выборов активизируются различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны... они бьют клин в наши союзнические отношения... конечно, мы не дадим этого, у них ничего не получится», -—сказал Жээнбеков.

Киргизский лидер в понедельник посещает Россию с рабочим визитом. На встрече президентов двух стран особое внимание планируется уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве.

Жээнбеков 3 июля подписал указ о назначении 4 октября датой выборов в парламент своей страны. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком, отмечает агентство «РИА Новости». Сейчас на места в парламенте претендуют 16 партий.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020