Президент Киргизии заявил о попытках помешать союзничеству Москвы и Бишкека

Различные силы накануне парламентских выборов в Киргизии пытаются вбить клин в союзнические отношения с Москвой, но Бишкек не позволит этого сделать. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков в беседе со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи, встречу транслировал телеканал «Россия 24» в понедельник, 28 сентября.

«Как вы знаете, особенно накануне парламентских выборов активизируются различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны... они бьют клин в наши союзнические отношения... конечно, мы не дадим этого, у них ничего не получится», -—сказал Жээнбеков.

Киргизский лидер в понедельник посещает Россию с рабочим визитом. На встрече президентов двух стран особое внимание планируется уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве.

Жээнбеков 3 июля подписал указ о назначении 4 октября датой выборов в парламент своей страны. О планах участвовать в предвыборной гонке заявили более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком, отмечает агентство «РИА Новости». Сейчас на места в парламенте претендуют 16 партий.