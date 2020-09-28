Суд в Татарстане оставил в силе пожизненное заключение убийце трех человек

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор о пожизненном лишении свободы Айнура Харисова, жестоко убившего бывшую жену, сына двух лет, 19-летнего пасынка и покушавшегося на другого 12-летнего пасынка в декабре 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Адвокат осужденного полагал, что приговор суда первой инстанции необоснован, несправедлив и подлежит отмене. По мнению защитника, выводы комплексных психолого-психиатрических экспертиз об отсутствии аффекта в момент совершения преступлений являются неверными и проведены без необходимых наблюдений.

Но приговор Верховного суда Татарстана от 21 июля 2020 года оставлен без изменений.

Ночью 3 декабря 2019 года в квартире дома по улице Юбилейной города Менделеевска пьяный обвиняемый нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Также он зашел в спальню, где находился его 12-летний пасынок, и много раз ударил ребенка ножом.

Убийца решил, что мальчик умер, написал записку о намерении суицида и ушел.

Ребенок выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию. Женщина и юноша были мертвы к приезду полицейских, младший мальчик скончался по дороге в больницу. Мужчину задержали в ходе розыска, он пояснил, что причиной расправы стала ревность.

Пожизненный срок Харисов проведет в исправительной колонии особого режима.