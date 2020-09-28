Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Наука
Три спутника «Гонец-М» впервые запустили на ракете «Союз-2.1б»
Мир
Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель»
Мир
Аналитики рассказали о снижении стоимости нефти Urals в Европе
Общество
Умер бывший личный фотограф Брежнева
Общество
Раскаявшийся Ефремов пожаловался суду на давление Пашаева

Суд в Татарстане оставил в силе пожизненное заключение убийце трех человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор о пожизненном лишении свободы Айнура Харисова, жестоко убившего бывшую жену, сына двух лет, 19-летнего пасынка и покушавшегося на другого 12-летнего пасынка в декабре 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Просто зверь: подробности убийства детей в Рыбинске
Скрывшегося на велосипеде подозреваемого ищут по всей области

Адвокат осужденного полагал, что приговор суда первой инстанции необоснован, несправедлив и подлежит отмене. По мнению защитника, выводы комплексных психолого-психиатрических экспертиз об отсутствии аффекта в момент совершения преступлений являются неверными и проведены без необходимых наблюдений.

Но приговор Верховного суда Татарстана от 21 июля 2020 года оставлен без изменений.

Ночью 3 декабря 2019 года в квартире дома по улице Юбилейной города Менделеевска пьяный обвиняемый нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну. Также он зашел в спальню, где находился его 12-летний пасынок, и много раз ударил ребенка ножом.

Убийца решил, что мальчик умер, написал записку о намерении суицида и ушел.

Ребенок выбрался из квартиры через окно и сообщил в полицию. Женщина и юноша были мертвы к приезду полицейских, младший мальчик скончался по дороге в больницу. Мужчину задержали в ходе розыска, он пояснил, что причиной расправы стала ревность.

Пожизненный срок Харисов проведет в исправительной колонии особого режима.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020