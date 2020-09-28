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Жители Березников собрали деньги на поиск источника загрязнения Камы

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Жители города Березники в Пермском крае собрали деньги на независимую экспертизу качества воды в реке Каме. Официальным данным они не доверяют.

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По словам общественников, в середине сентября на реке появилась коричневая пена. Они не исключили, что Каму загрязняет одно из промышленных предприятий. Из-за этого в реке перестала водиться рыба.

Между тем, как пишет ИА «Ура.ру», региональное министерство природы тоже отобрало пробы воды из Камского водохранилища недалеко от Березников. Уточнялось, что образцы брали в «местах возможного влияния ООО «Сток». Значительное содержание пены подтвердилось, но при этом, по предварительным данным, факт химического загрязнения отсутствует. Результаты анализа на биологическое загрязнение ожидаются 5 октября.

Ранее ООО «Сток» называли одним из возможных виновников загрязнения Камы хлоридами. По этой причине филиал «Азот» компании «Уралхим» останавливал производство на несколько дней. Убытки в результате простоя на предприятии оценили в $8 млн.

25 сентября сообщалось о понижении с федерального до регионального уровня режима ЧС, который был введен после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске. Там завершили три этапа ликвидации чрезвычайной ситуации.

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