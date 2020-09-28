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В РФ начался второй этап отгрузки вакцин против гриппа в регионы

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В России начался второй этап отгрузки вакцин против гриппа в регионы. Поставщиком препарата выступает холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех». Государство дополнительно выделило на закупку вакцины от гриппа для регионов 4 млрд рублей. Для прививок в России используют препараты «Флю-М», «Ультрикс» и «Совигрипп». Каждая вакцина действует против трех актуальных штаммов вируса гриппа, которые рекомендовала Всемирная организация здравоохранения на текущий эпидемический сезон. На первом этапе холдинг «Нацимбио» передал регионам 34 млн доз вакцины, на втором — доставит еще 26 млн доз. Каждый россиянин может сделать прививку от гриппа бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

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