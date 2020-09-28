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В правительстве РФ раскрыли план производства вакцин для прививок до 2025 года

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Полный цикл производства вакцин для прививок из национального календаря должен быть обеспечен к 2025 году на базе российских предприятий. Об этом говорится в Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней, которую утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина в понедельник, 28 сентября.

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Документ разработали по поручению президента России Владимира Путина, он определяет план действий до 2035 года. Стратегия ориентирована на иммунопрофилактику инфекций, таких как дифтерия, корь, краснуха, вирусный гепатит B, сезонный грипп.

Согласно ей, не менее 95% населения нужно сделать профилактические прививки. Отмечается, что именно этот процент позволяет достичь выраженного профилактического эффекта от вакцин для многих инфекций.

Мероприятия стратегии разделили на шесть основных направлений. Первое подразумевает оптимизацию национального календаря профилактических прививок и вакцин по эпидемиологическим показателям. Согласно второму нужно простимулировать научные разработки и доклинические исследования в области создания иммунобиологических препаратов.

Третье предусматривает локализацию на российских предприятиях полного цикла производства вакцин, четвертое — обеспечение безопасных условий иммунизации и фармакологического надзора за ее результатами, пятое — совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней. Последнее, шестое, подразумевает повышение осведомленности населения о пользе прививок.

В начале сентября в Москве началась вакцинация от гриппа. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в городе уже прошли вакцинацию более 1 млн человек.

Позже, 9 сентября, Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от гриппа до 60% населения страны, а также «до 75% лиц из групп риска».

Минздрав России заявил 24 сентября, что первый этап поставок вакцины от гриппа в регионы завершен и скоро начнется второй.

На следующий день Минздрав России предложил обязать работников сферы услуг, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и некоторые другие категории граждан делать прививки от гриппа.

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