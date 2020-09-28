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Двое мужчин погибли при очистке колодца в Башкортостане

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Двое мужчин скончались от отравления угарным газом во время работ по очистке колодца в Башкортостане. По факту трагедии проводится проверка.

Инцидент произошел в селе Нижний Тюкунь в Кармаскалинском районе. Мужчины 1978 и 1990 годов рождения проводили очистку колодца глубиной 8 м, используя мотопомпу. Они не учли, что на большой глубине и при отсутствии вентиляции может происходить накопление выхлопных газов от мотопомпы. В результате мужчины отравились угарным газом. Об этом пишет ИА «Башинформ».

По данным Государственного комитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям, по факту трагедии проводится проверка, устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области угарным газом отравилась семья. Пожилая женщина погибла, еще три человека, включая ребенка, госпитализированы.

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