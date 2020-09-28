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В электронной медкарте москвичей появились данные о вакцинации

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Москвичи старше 18 лет теперь могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медицинской карте. В ней оперативно будет отражаться информация обо всех вакцинациях, сделанных в государственных поликлиниках города. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Электронные медкарты горожан уже содержат данные по выполненным прививкам за текущий год. Все это избавит москвичей от необходимости тратить время на личное посещение поликлиник и позволит всегда иметь под рукой всю необходимую информацию», — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».

Информация о выполненных вакцинациях доступна в новом разделе «Прививки» в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Москвичи также могут в электронной медицинской карте на портале mos.ru самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке, данные о прохождении вакцинаций и иммунодиагностических тестах (туберкулиновые пробы), сделанные в коммерческих или федеральных клиниках. Файлы должны быть в формате .pdf, .tif, .png и .jpg с четким читабельным изображением. В документе должны содержаться ФИО вакцинируемого, подпись врача, а также наименование и печать медицинской организации, выдавшей документ, пишет РИАМО.

В новом разделе горожане также могут ознакомиться с календарем профилактических прививок.

Для получения доступа к электронной медкарте необходимо быть старше 15 лет и иметь московский полис ОМС. Чтобы получить доступ к картам детей, родителям нужно подать отдельное заявление на портале mos.ru. Рассмотрение заявления проводится в течение пяти рабочих дней.

Ранее в этот же день сообщалось, что Минцифры совместно с Минздравом России запустило на портале госуслуг дневник самонаблюдения для тех, кто сделал прививку от коронавируса. После вакцинации граждане смогут вносить в него отметки о состоянии своего здоровья и о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий.

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