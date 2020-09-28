В электронной медкарте москвичей появились данные о вакцинации

Москвичи старше 18 лет теперь могут просматривать сведения о своих прививках в электронной медицинской карте. В ней оперативно будет отражаться информация обо всех вакцинациях, сделанных в государственных поликлиниках города. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Электронные медкарты горожан уже содержат данные по выполненным прививкам за текущий год. Все это избавит москвичей от необходимости тратить время на личное посещение поликлиник и позволит всегда иметь под рукой всю необходимую информацию», — цитирует Ракову агентство городских новостей «Москва».



Информация о выполненных вакцинациях доступна в новом разделе «Прививки» в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».



Москвичи также могут в электронной медицинской карте на портале mos.ru самостоятельно загрузить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке, данные о прохождении вакцинаций и иммунодиагностических тестах (туберкулиновые пробы), сделанные в коммерческих или федеральных клиниках. Файлы должны быть в формате .pdf, .tif, .png и .jpg с четким читабельным изображением. В документе должны содержаться ФИО вакцинируемого, подпись врача, а также наименование и печать медицинской организации, выдавшей документ, пишет РИАМО.



В новом разделе горожане также могут ознакомиться с календарем профилактических прививок.



Для получения доступа к электронной медкарте необходимо быть старше 15 лет и иметь московский полис ОМС. Чтобы получить доступ к картам детей, родителям нужно подать отдельное заявление на портале mos.ru. Рассмотрение заявления проводится в течение пяти рабочих дней.

Ранее в этот же день сообщалось, что Минцифры совместно с Минздравом России запустило на портале госуслуг дневник самонаблюдения для тех, кто сделал прививку от коронавируса. После вакцинации граждане смогут вносить в него отметки о состоянии своего здоровья и о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий.