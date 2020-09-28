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Житель Коми перечислил телефонным мошенникам более 6 млн рублей

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В Республике Коми возбуждено уголовное дело по факту крупного телефонного мошенничества. Местный житель перечислил более 6 млн рублей на неизвестные счета.

Звонок жителю Ухты 1981 года рождения поступил на сотовый телефон. Неизвестный мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что банковские карты потерпевшего заблокированы, так как их якобы пытались обналичить. Звонивший предложил ухтинцу отправиться в ближайшее отделение банка, снять наличные деньги и положить их на «безопасный» счет. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Мужчина осуществил три денежных перевода на разные счета, которые были продиктованы телефонным мошенником. Злоумышленник заверил потерпевшего, что деньги можно будет вернуть при подаче заявления в банке. Когда ухтинец пришел в офис банка, ему объяснили, что он стал жертвой обмана.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что в Якутии с начала 2020 года зарегистрировано 750 фактов дистанционного мошенничества. Общий ущерб граждан превысил 55 млн рублей.

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