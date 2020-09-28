Мишустин выделил более 7,3 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году более 7,3 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает пресс-служба правительства России.

Деньги, как отмечается в документе, пойдут на ремонт и строительство городских и межмуниципальных дорог, мостовых переходов и железнодорожных путепроводов.

«Господдержка позволит привести в нормативное состояние более 140 км дорожного полотна в Карачаево-Черкесской Республике, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Вологодской, Ивановской, Ленинградской и Омской областях, а также в Санкт-Петербурге. Контролировать эту работу поручено Росавтодору», — говорится в распоряжении.

На прошлой неделе Мишустин заявил, что поручит проработать вопрос об увеличении поддержки по ремонту сельских дорог и допустил их включение в профильный национальный проект.

Кроме того, вице-премьер России Андрей Белоусов 23 сентября сообщил, что правительство намерено существенно пересмотреть план развития транспортной инфраструктуры России.

В конце августа президент России Владимир Путин выразил надежду на увеличение темпов строительства дорог в России, пишет «Газета.ру».