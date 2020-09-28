Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Мир
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи
Политика
В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Общество
Ефремов лично подал жалобу на свой приговор
Сюжет:

Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич покинула страну. Она уехала в Германию, сообщила ее помощница Татьяна в понедельник, 28 сентября.

Кордонные фигуры: протест в Минске прошел без стычек с ОМОНом
Митингующие решили не провоцировать силовиков и отказались от попыток прорваться к резиденции Лукашенко

Отъезд не связан с уголовным делом против совета и не является эмиграцией, передает tut.by. Это поездка «по личным и литературным делам», которая раньше откладывалась из-за самочувствия Алексиевич. При этом дата ее возвращения будет зависеть в том числе и от развития ситуации в Белоруссии, подчеркнула Татьяна.

9 сентября в доме Алексиевич собрались послы нескольких стран Европы, чтобы защитить ее от возможного ареста. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в тот день утверждала, что силовики пытались войти в подъезд многоквартирного дома, где живет писательница, но их не впустили.

Создание КС оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Позже она уехала в Литву.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020