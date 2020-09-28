Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич покинула страну. Она уехала в Германию, сообщила ее помощница Татьяна в понедельник, 28 сентября.

Отъезд не связан с уголовным делом против совета и не является эмиграцией, передает tut.by. Это поездка «по личным и литературным делам», которая раньше откладывалась из-за самочувствия Алексиевич. При этом дата ее возвращения будет зависеть в том числе и от развития ситуации в Белоруссии, подчеркнула Татьяна.

9 сентября в доме Алексиевич собрались послы нескольких стран Европы, чтобы защитить ее от возможного ареста. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде в тот день утверждала, что силовики пытались войти в подъезд многоквартирного дома, где живет писательница, но их не впустили.

Создание КС оппозиции для передачи власти в Белоруссии инициировала бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Позже она уехала в Литву.

Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту создания совета. По словам Лукашенко, создание альтернативных органов власти в стране недопустимо и будет караться по закону.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с результатами выборов начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, которые продолжаются до сих пор.