Названа дата начала вакцинации российским препаратом в Белоруссии

Вакцинирование добровольцев в Белоруссии российским препаратом от коронавируса начнется 1 октября, сообщили 28 сентября в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Первого октября в Республике Беларусь начнется вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V». РФПИ осуществляет финансирование этого клинического исследования в Республике Беларусь с участием 100 человек», — цитирует заявление «РИА Новости».

Клинические исследования пройдут в восьми медицинских учреждениях Белоруссии. Две белорусские клиники, как отметили в РФПИ, уже получили первые партии вакцины «Спутник V».

В середине сентября в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко выразил благодарность за то, что республика в числе первых получит российскую вакцину от коронавируса.

Ожидается, что около 100 участников будут включены в испытания российской вакцины от коронавируса в Белоруссии, пишет «Газета.ру».

В конце августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в хорошее качество российской вакцины от COVID-19.

Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа в России. Препарат разработан специалистами центра имени Гамалеи и получил название «Спутник V».