Центр управления регионом появился в Сахалинской области

Первый на Дальнем Востоке центр управления регионом открылся в Сахалинской области. Обратиться к специалистам ЦУР можно через соцсети. Основные направления работы — ЖКХ, ТКО, энергетика, общественный транспорт, дорожное хозяйство, здравоохранение, экология, образование, строительство и соцзащита.

«Мы будем обрабатывать все поступающие в популярных социальных сетях обращения жителей. Я поставил задачу делать это максимально оперативно — в течение 24 часов. Будем работать ежедневно и круглосуточно, в том числе в праздничные дни», — отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Ключевая особенность ЦУР — специалисты от каждого ведомства находятся в одном помещении и работают сообща, сообщает ИА SakhalinMedia. Планируется, что офисы центра управления регионом появятся во всех муниципальных образованиях области. Несколько пилотных ЦУР заработают в декабре 2021 года.

Ранее Минкомсвязь РФ предложила выделить 26,4 млрд рублей на создание центров управления регионов (ЦУР). В каждом субъекте откроют офисы — единое окно, которое будет получать и обрабатывать жалобы граждан, поступающие в электронном виде в госструктуры по всей стране, причем в ЦУР соберут не только обращения с официальных порталов, сайта госуслуг и горячих линий, но и упоминания в соцсетях и жалобы в мессенджерах. Предполагается, что это позволит найти самые болезненные точки и, решив проблемы, предотвратить их повторное появление.