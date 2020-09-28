Директора УК осудили за падение ветки на людей в Саратовской области

В Энгельсе (Саратовская область) вынесен приговор в отношении директора управляющей компании после падения ветки дерева на двух человек. Пострадавшей девушке причинен тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошел в июне 2019 года возле жилого дома по улице Одесской. Ветка бальзамического тополя упала на 25-летнего мужчину и 19-летнюю девушку. Пострадавшие были госпитализированы. У мужчины диагностировали закрытый компрессионно-оскольчатый перелом поясничного позвонка. У девушки выявили переломы костей носа, лонной и седалищной костей, закрытый перелом левой лопатки и компрессионный перелом грудных и поясничных позвонков.

В ходе проверки установлено, что тополь высотой 17 м иссох на 30%. Директор управляющей компании, которая отвечала за благоустройство придомовой территории, был осведомлен о состоянии дерева. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Уголовное дело было возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Директора управляющей компании приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу 300 тыс. рублей.