Названы города России с самыми маленькими квартирами в новостройках

Самые маленькие квартиры на российском рынке новостроек продаются в Москве, Севастополе и Санкт-Петербурге, сообщили аналитики ЦИАН.

Столичные новостройки насчитывают порядка 250 квартир и апартаментов площадью менее 20 кв. м. Абсолютный метражный минимум для новостроек Москвы и всей России зафиксирован в комплексе Loft FM, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий».

Здесь выставлена на продажу апартамент-студия площадью 15,1 кв. м за 4,43 млн рублей. Ввод в эксплуатацию ожидается до конца года.

Чуть просторнее можно купить жилье в комплексе апартаментов «Скифия», которое возводится на берегу Казачьей бухты в Севастополе.

Минимальные габариты недвижимости в нем составляют 16,30 квадрата. За этот курортный объект придется выложить 1,27 млн рублей. Комплекс введут в эксплуатацию в четвертом квартале.

Спрос на такое жилье есть у тех, кто в первую очередь стремится закрепиться в этих региональных центрах, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, компактные объекты недвижимости хорошо подходят для инвестирования, как, например, студии в пятом корпусе петербургского апарт-комплекса Valo, который выделен под отель формата Affordable Luxury, отметили в ЦИАН.

Площадь самого маленького лота здесь составляет 16,37 кв. м стоимостью 3,81 млн рублей.

Санкт-Петербург занял третье место в списке городов с самой маленькой квартирой в новостройках. Ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2022 года.

В топ-10 городов с маленькими квартирами на первичном рынке вошли также Архангельск, Краснодар, Балашиха, Екатеринбург, Воронеж, Всеволожск и Вологда.

Ранее, 22 сентября, аналитики ЦИАН сообщили, что площадь самой маленькой в России квартиры, выставленной на продажу, — всего 6,6 кв. м. Она находится в Подмосковье.

В тот же день участники рынка недвижимости рассказали «Известиям», что с начала 2020 года новостройки в России подорожали примерно на 8%, по итогам 2020-го рост цен составит 12–15%.