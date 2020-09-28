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В Кремле обратили внимание на встречу Меркель с Навальным

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель с блогером Алексеем Навальным в берлинской клинике Charite, где россиянин находился на лечении.

По словам Пескова, в Кремле, «конечно, обратили» внимание на визит Меркель к Навальному. Иных комментариев Песков не дал, отмечает «РИА Новости».

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О том, что Меркель навещала россиянина в период его лечения, сообщила газета Der Spiegel со ссылкой на источники 28 сентября. Утверждалось, что визит был строго секретным, его подробности не приводились.

Факт визита канцлера ФРГ позднее подтвердили как сам Навальный, так и правительство Германии. При этом блогер отметил, что это была не секретная встреча, а скорее частная беседа с ним и его семьей. В Берлине же подчеркнули, что разговор с россиянином был частной инициативой Меркель, а о подобных мероприятиях власти официально не уведомляют.

Ранее канцлер ФРГ называла Навального жертвой нападения, осуществленного с применением вещества из группы «Новичок». В правительстве Германии также заявляли, что россиянина якобы отравили веществом из этой группы, однако никаких доказательств приведено не было.

В российском МИДе подобные заявления Берлина сочли очередной информационной кампанией против России, отметив, что обвинения не подкреплены фактами. Кроме того, Германия не отвечает на официальные запросы РФ, требуя при этом от Москвы неких материалов для расследования. В ведомстве пригрозили, что дальнейшее молчание Берлина будет расценено как провокация и отказ в установлении истины в рамках объективного расследования.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск — Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику Charite в Берлине, напоминает «Газета.ру».

Там у россиянина «обнаружили» признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Однако омские врачи в ходе обследования больного интоксикации этим веществом не выявили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

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