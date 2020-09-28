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Систему мониторинга введут на новом мосту через Колу в Мурманской области

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Движение пассажирских поездов по новому мосту через реку Колу в Мурманской области планируют запустить 12 октября. На объекте введут круглосуточное наблюдение с инновационной системой контроля за состоянием переправы.

Мост был построен за 105 дней. Прежняя переправа обрушилась 1 июня после подъема воды в реке. Полная длина нового сооружения составляет 158 м, а общий вес всех пролетных строений превышает 620 т. Об этом пишет ИА «Би-порт».

Первым нагрузкам мост подвергли в середине сентября. Переправа успешно прошла испытания на прочность. Первый грузовой поезд прошел по переправе из Мурманска 28 сентября. На мосту планируется ввести инновационную систему контроля за состоянием объекта, уровнем и скоростью течения воды. Система будет располагать функцией предупреждения об аварийных отклонениях.

Благоустройство территории продлится с октября 2020 года по май 2021 года.

Обрушение железнодорожного моста через реку Кола на перегоне станция Кола — станция Выходной в Кольском районе произошло 1 июня. За два дня до обрушения насыпь опоры моста подмыло из-за интенсивного таяния снега. Железнодорожное сообщение с Мурманском было обеспечено в обход обрушившегося моста.

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