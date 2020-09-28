В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать значительные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Это следует из письма Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Как в понедельник, 28 сентября, сообщает РБК, в документе предлагаются инициативы участников рынка, которые они высказывали на встрече 24 сентября с участием законодателей, представителей Центрального банка и Министерства финансов.

Весной правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Поправки, в частности, запретят банкам обуславливать выдачу ссуды, например, покупкой клиентом страховки и дополнительных услуг. Если право заемщика «на свободный выбор» будет нарушено кредитной организацией, то он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере.

По мнению банков, они в случае принятия закона нарушат баланс интересов кредиторов и заемщиков, так как слишком расширят права клиентов.

Предлагаемые поправки прошли первое чтение, следующее рассмотрение намечено на октябрь. Из-за возникших разногласий с банковским сообществом оно, скорее всего, состоится позднее. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков счел необходимым доработку документа с учетом мнения банкиров.

«Я попросил банковское сообщество свою версию представить, чтобы «наложить» ее на правительственный вариант и посмотреть, в чем основные разногласия. И дальше мы будем искать компромисс», — цитирует парламентария «Газета.ру».

Как полагают в АБР, а настоящее время в документе условия, на которых клиент может потребовать компенсацию, четко не прописаны. Так, к примеру, там не написано, что сделать это можно только через суд. Получается, что если принять документ в данном виде, то возмещать клиенту средства банк должен по первому требованию.

Также финансисты допускают, что клиенты банков могут воспользоваться новой правовой нормой в корыстных целях и оспаривать любые дополнительные услуги.

Эксперты полагают, что из-за нового закона банки могут попросту отказаться от выпуска кредитных карт.

Госдума приняла поправки 9 июля. Если закон вступит в силу, то банки не смогут навязывать дополнительные услуги и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.