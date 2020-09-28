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На протестах в Белоруссии 27 сентября задержали более 350 человек

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В воскресенье на 22 акциях протеста по всей Белоруссии задержали более 350 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики в понедельник, 28 сентября.

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«Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», — говорится в сообщении.

В милиции отмечают, что количество участников протестов «значительно уменьшилось в сравнении с предыдущими выходными». «Во всех областных центрах, кроме Минска, на протест вышли от 5 до 220 человек», — уточнили в ведомстве.

По данным МВД, сотрудники правоохранительных органов приняли необходимые меры для поддержания порядка и обеспечения общественной безопасности.

Накануне в МВД Белоруссии сообщали о задержании на протестных акциях по всей стране порядка 200 человек.

В Минске на несанкционированной акции протеста задержали 140 человек.

Массовые протесты не утихают в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом стали выходить на улицы. Они столкнулись с силовиками, в результате были пострадавшие с обеих сторон. Погибло несколько гражданских.

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