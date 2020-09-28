Пиар-директора крупной компании осудили за пьяное ДТП в Нижневартовске

Суд Нижневартовска вынес решение по делу о ДТП, совершенном по вине помощницы главы корпорации «Славтек» Раисы Деминой. Ее лишили прав за езду в состоянии алкогольного опьянения и приговорили к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Свою вину Демина признала.

Как пишет ИА «Ура.ру», заседание суда проходило без обвиняемой. Судя по заявлению, переданному через адвоката, она была занята на работе. На заседании присутствовал пострадавший. Молодой человек во время аварии получил травмы и был госпитализирован. В ходе слушаний он сообщил, что претензий к Деминой не имеет.

Демина управляла своим автомобилем марки Infiniti, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она допустила столкновение с автомобилем ВАЗ-21102, которым управлял 18-летний водитель. Как пишет агентство, после аварии она пыталась скрыть свое место работы, а местные СМИ получили просьбы не рассказывать об этой аварии и не раскрывать имена ее участников.

28 сентября сообщалось, что заявление в правоохранительные органы на Эльмана Пашаева, бывшего адвоката Михаила Ефремова, собирается подать семья актера. Родственники считают, что защитник Ефремова может быть причастен к мошенничеству.