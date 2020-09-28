Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Мир
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи
Политика
В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной зиме в России
Общество
Ефремов лично подал жалобу на свой приговор

Врач перечислил признаки «малого инсульта»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кратковременное головокружение, нарушение речи, слабость или онемение конечностей могут являться признаками «малого инсульта». Об этом в понедельник, 28 сентября, рассказал врач-ангионевролог, руководитель службы «Стоп-Инсульт» Евгений Широков.

Бьет в голову: риск инсульта при COVID в 7,6 раза выше, чем при гриппе
Неврологи рассказали о механизме развития ишемии у пациентов с коронавирусом

«Официально термина «микроинсульт» нет. Это скорее бытовое понятие. Существуют транзиторные ишемические атаки. Это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами», — заявил Широков в интервью РБК.

Он подчеркнул, что слабость или онемение рук и ног, головокружение, нарушение речи — это неврологические симптомы, которые также характерны для «малого инсульта», но протекают они без поражения мозга.

«При этом на КТ или МРТ можно увидеть какие-то очаговые повреждения. А при транзиторных ишемических атаках таких повреждений нет», — добавил врач.

Ранее в этот же день доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов сообщил, что гипертонический криз, онемение, покалывания в области щеки, языка могут быть неочевидными предвестниками инсульта, пишет «Газета.ру».

В конце августа врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что кратковременные физические нагрузки, такие как езда на велосипеде, способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020