Врач перечислил признаки «малого инсульта»

Кратковременное головокружение, нарушение речи, слабость или онемение конечностей могут являться признаками «малого инсульта». Об этом в понедельник, 28 сентября, рассказал врач-ангионевролог, руководитель службы «Стоп-Инсульт» Евгений Широков.

«Официально термина «микроинсульт» нет. Это скорее бытовое понятие. Существуют транзиторные ишемические атаки. Это острые нарушения мозгового кровообращения с кратковременными, чаще всего в течение нескольких минут, неврологическими симптомами», — заявил Широков в интервью РБК.

Он подчеркнул, что слабость или онемение рук и ног, головокружение, нарушение речи — это неврологические симптомы, которые также характерны для «малого инсульта», но протекают они без поражения мозга.

«При этом на КТ или МРТ можно увидеть какие-то очаговые повреждения. А при транзиторных ишемических атаках таких повреждений нет», — добавил врач.

Ранее в этот же день доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов сообщил, что гипертонический криз, онемение, покалывания в области щеки, языка могут быть неочевидными предвестниками инсульта, пишет «Газета.ру».

В конце августа врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова заявила, что кратковременные физические нагрузки, такие как езда на велосипеде, способны снизить риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта.