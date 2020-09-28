На Госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19

Минцифры совместно с Минздравом России запустило на портале Госуслуг дневник самонаблюдения для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

«После вакцинации граждане смогут вносить в этот дневник отметки о состоянии своего здоровья, о медикаментах, если те применялись для устранения недомоганий. Полученные данные автоматически направляются в Минздрав России, где специалисты анализируют их и при необходимости проводят дополнительные консультации», ― говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, то дневник доступен всем, кто получил вакцину от коронавируса в рамках гражданского оборота. Также в Минцифры добавили, что аналогичная форма действует и для жителей Москвы, которые принимают участие в пострегистрационном клиническом исследовании, на сайте mos.ru.

Ранее, 22 сентября, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пострегистрационные исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» идут по плану, объем выпуска препарата к ноябрю может достичь 5–6 млн доз в месяц.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием «Спутник V» зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой.

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