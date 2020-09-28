Реконструкцию школы № 32 завершат в Ростове-на-Дону до конца года

В Ростове-на-Дону завершается реконструкция школы № 32 им. Молодой гвардии. Готовность учреждения превышает 90%, сообщает региональное правительство.

Сейчас рабочие выполняют финишную облицовку фасадов и отделку внутренних помещений. Предполагается, что все работы будут закончены к концу года, пишет RostovGazeta.

Современное трехэтажное здание возводят на месте старой постройки 1935 года. Площадь школы увеличится в два раза, до 12,8 тыс. кв. м.

В учреждении помимо прочего предусмотрены кабинеты для кружковой работы, домоводства, столярно-слесарной мастерской. Школа сможет принять 290 учащихся.

В этом году в Ростовской области строят и реконструируют 19 подобных учреждений.

Ранее в сентябре сообщалось, что к началу следующего учебного года в Неклиновском районе региона планируют открыть новую школу. Она сможет принять 600 учеников.