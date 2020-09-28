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Добыча угля в России снизится в этом году на 10,5%

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Добыча угля в России снизится в этом году на 10,5% до 395 млн тонн, говорится в прогнозе Минэкономразвития. Спад производства связан с уменьшением спроса и низкими ценами на этот вид топлива в Европе. Россия продолжит сокращать добычу и в последующие годы. В 2021 году спад составит 1,1%,в 2022 году — 0,3%. Тенденция снижения потребления угля на планете сохранится. Запад переориентируется на болееэкологичные энергоносители. Уменьшится ёмкость мирового рынка угля, конкуренция .конкуренция среди добывающих компаний вырастет. Чтобы повысить конкурентоспособность российских углей надо сократить транспортные издержки и снизить себестоимость добычи, предполагает прогноз Минэкономразвития.

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