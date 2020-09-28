США призвали Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам

Власти США призывают Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе посольства Соединенных Штатов в Баку.

«Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган <…> призвал обе стороны к немедленному прекращению боевых действий, использованию существующих прямых каналов связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации и воздержаться от употребления риторики и действий, приводящих к большей эскалации напряженности в регионе», ― говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В пресс-службе подчеркнули, что участие внешних сил в эскалации армяно-азербайджанского конфликта лишь усилит напряженность. Также в посольстве добавили, что Соединенные Штаты призывают стороны работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ (сопредседателем которой также являются США), чтобы возобновить переговоры в короткие сроки.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.