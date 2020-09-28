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На реконструкцию аэропорта Бегишево готовы выделить 640 млн рублей

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На реализацию второй очереди реконструкции аэропорта Бегишево под Нижнекамском готовы выделить 638,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Вторая очередь реконструкции включает в себя ремонт дорожного полотна на площадках и проездах, строительство новой патрульной автодороги. Также будут выполнены работы, связанные с инженерными сетями, пишет InKazan.ru.

Максимальная стоимость контракта составит 638,8 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета.

Завершить все работы подрядчик должен будет до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Геленджика (Краснодарский край) продолжается строительство здания нового терминала. По замыслу специалистов здание будет символизировать птицу, меняющую траекторию полета.

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