На реконструкцию аэропорта Бегишево готовы выделить 640 млн рублей
На реализацию второй очереди реконструкции аэропорта Бегишево под Нижнекамском готовы выделить 638,8 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Вторая очередь реконструкции включает в себя ремонт дорожного полотна на площадках и проездах, строительство новой патрульной автодороги. Также будут выполнены работы, связанные с инженерными сетями, пишет InKazan.ru.
Максимальная стоимость контракта составит 638,8 млн рублей. Средства направят из федерального бюджета.
Завершить все работы подрядчик должен будет до конца 2021 года.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Геленджика (Краснодарский край) продолжается строительство здания нового терминала. По замыслу специалистов здание будет символизировать птицу, меняющую траекторию полета.