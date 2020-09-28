Власти Украины рассказали о состоянии черных ящиков разбившегося Ан-26

Бортовые самописцы упавшего под Харьковом самолета Ан-26 находятся в удовлетворительном состоянии, информация на них сохранилась. Об этом сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский 28 сентября.

«Они [самописцы] изъяты, и 27 сентября авиационными экспертами под контролем ГБР (Госбюро расследований. — Ред.) начат процесс их дешифровки, который продлится ориентировочно 3–5 дней», — написал Уруский на своей странице в Facebook.

Обломки самолета находятся на территории военной части в городе Чугуев, где их круглосуточно охраняют. В дальнейшем планируется собрать судно в исходное состояние, добавил вице-премьер. Позднее в этот день начнется процедура взятия образцов ДНК у родственников погибших для опознания тел.

Самолет Ан-26 разбился возле города Чугуев в Харьковской области вечером 25 сентября. На борту самолета находились семь членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Выжил только один человек, сейчас он находится в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматриваются четыре версии причин крушения самолета, в том числе техническая неисправность, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, ненадлежащее техобслуживание самолета и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей ответственными за управление полетами лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до выяснения причин случившегося приостановить любые полеты на самолетах Ан-26. 26 сентября было объявлено на Украине днем ​​траура по погибшим.