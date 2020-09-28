Организаторы подвели итоги FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020

На Сочи Автодроме с успехом прошел российский этап чемпионата мира «Формулы-1». Во время гоночного уикенда Олимпийский парк в среднем посещало до 30 тыс. человек в день.



«Седьмой Гран-при России прошел на высочайшем уровне с соблюдением всех требований Формулы 1. Заезды получились зрелищными, было много интересных эпизодов. Мы видим, что трасса в Сочи по-прежнему создает серьезный вызов для пилотов», — заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации и председатель Оргкомитета по подготовке и проведению Гран-при России «Формулы-1» Дмитрий Чернышенко.



Замечательные гонки были в «Формуле-2», сражения на трассе шли до последнего поворота. Болельщиков порадовал Никита Мазепин, который поднялся на подиум. Второе место - отличный результат. Количество талантливых российских гонщиков, способных конкурировать на мировом уровне, растет. В Сочи наши ребята уже третий год подряд финишируют в призовой тройке в молодежных сериях».



Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак, который с дебютного этапа возглавлял Оргкомитет по подготовке и проведению Гран-при России Формулы 1, отметил, что гонки прошли на высоком уровне.



«Гран-при Формулы 1 – одно из ключевых спортивных событий мирового масштаба в России. Могу сказать, что гонки в этом году прошли на традиционно высоком уровне. Хочу поблагодарить команду организаторов за проделанную работу!», — сказал Козак.



В воскресенье Дмитрий Козак дал торжественный старт гонке «Формулы-1», а после финиша вручил на подиуме кубки пилотам, занявшим первые три места, и представителю команды-победителя.



Алексей ТИТОВ, генеральный директор «АНО «РОСГОНКИ»: «Мы впервые работали в условиях пандемии и очень тщательно готовились к тому, чтобы сделать Гран-при России безопасным для зрителей и участников. Всегда стараемся сохранять посещаемость мероприятия на высоком уровне, и после того, как получили разрешение проводить этап в Сочи со зрителями в этом году, работали над тем, чтобы никакие сложности не помешали фанатам автоспорта посмотреть гонку с трибун, а не только в формате онлайн».



Организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить гостей трассы всеми необходимыми средствами защиты, и провели этап в безопасном режиме.



Перед стартом гонки «Формулы-1» состоялась акция «Пожалуйста, дышите» в поддержку людей, ведущих борьбу с пандемией коронавируса. Болельщики на трибуне Т3 Даниила Квята надели специальные футболки. На футболках сделана надпись «Пожалуйста, дышите!», а также нарисована карта России, составленная из портретов медицинских работников и волонтеров.



Победу в FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2020 одержал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Для него это вторая победа на Сочи Автодроме. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Для его команды это первый подиум в истории выступлений на Гран-при России. Лидер чемпионата мира британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» занял третье место. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал восьмым.



В гонке «Формулы-2» в воскресенье свою первую победу в серии одержал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй, второе место занял россиянин Никита Мазепин, а третье немец Мик Шумахер.