Обратившийся к Путину в парке развлечений мальчик рассказал о своей мечте

Ребенок, обратившийся к президенту России Владимиру Путину во время открытия парка «Остров мечты», рассказал, что хочет стать каскадером. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Хотел бы стать каскадером, делать разные трюки. Или заниматься паркуром. Стараюсь поддерживать себя в форме: подтягиваюсь, бегаю, поднимаю гантели. Хотел бы встретиться с настоящим каскадером, спросить у него, как он достиг такого успеха, как он тренировался и у кого», — заявил подросток.

Специалист по профориентации центра «Моя карьера» Виктория Карасева подчеркнула ярко выраженный интерес к спорту у Михаила.

«И речь не только о физической культуре. Еще это про интерес к военному направлению, к силовым структурам — таким, как ФСБ, МЧС и другие. Хобби и увлечения у Михаила также связаны со спортом. И на сегодняшний день его цель — связать с этим свою жизнь», — сказала Карасева.

Мама и папа Михаила умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя. В феврале на открытии парка «Остров мечты» мальчик рассказал президенту о том, как он хочет вернуться к своей бабушке.

После этого стало известно, что московские органы соцзащиты населения взяли на себя решение данного вопроса и обещали помочь оформить бабушке опеку, пишет «Газета.ру».