Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Мир
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи
Мир
США призвали Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам
Авто
В России выросли цены на подержанные автомобили
Общество
Под Мурманском ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост

Обратившийся к Путину в парке развлечений мальчик рассказал о своей мечте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ребенок, обратившийся к президенту России Владимиру Путину во время открытия парка «Остров мечты», рассказал, что хочет стать каскадером. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Подростки мечтают о семье
Старшеклассники выбрали для себя традиционные ценности

«Хотел бы стать каскадером, делать разные трюки. Или заниматься паркуром. Стараюсь поддерживать себя в форме: подтягиваюсь, бегаю, поднимаю гантели. Хотел бы встретиться с настоящим каскадером, спросить у него, как он достиг такого успеха, как он тренировался и у кого», — заявил подросток.

Специалист по профориентации центра «Моя карьера» Виктория Карасева подчеркнула ярко выраженный интерес к спорту у Михаила.

«И речь не только о физической культуре. Еще это про интерес к военному направлению, к силовым структурам — таким, как ФСБ, МЧС и другие. Хобби и увлечения у Михаила также связаны со спортом. И на сегодняшний день его цель — связать с этим свою жизнь», — сказала Карасева.

Мама и папа Михаила умерли несколько лет назад, бабушка, которой больше 70 лет, оформила опеку над внуком. В октябре прошлого года бабушка ребенка по решению суда была отстранена от исполнения обязанностей приемного родителя. В феврале на открытии парка «Остров мечты» мальчик рассказал президенту о том, как он хочет вернуться к своей бабушке.

После этого стало известно, что московские органы соцзащиты населения взяли на себя решение данного вопроса и обещали помочь оформить бабушке опеку, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020