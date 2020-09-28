Порядка 30 тыс. сеянцев сосны высадят под Нижним Тагилом

В бассейне реки Чусовой под Нижним Тагилом (Свердловская область) планируют высадить 30 тыс. сеянцев сосны. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

Мероприятие пройдет в рамках экопрограммы «Операция Ч», стартовавшей летом 2017 года. Озеленение и очистка бассейна реки Чусовой организованы обществом охраны природы, уточняет «ТагилСити.ру».

Акция состоится 29 сентября в окрестностях Висимо-Уткинска. Участники высадят 30 тыс. сеянцев сосны.

За последние три года в бассейне реки Чусовой высажено более 150 тыс. сеянцев и саженцев. Также там установили мусорные контейнеры, сделали ремонт, создали туристские стоянки и вывезли оттуда 50 т мусора. В этом году мероприятия проходят при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.