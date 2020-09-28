Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
На Госуслугах запустили дневник самонаблюдения после вакцинации от COVID-19
Мир
Путин поговорил по телефону с президентом Южной Кореи
Мир
США призвали Армению и Азербайджан вернуться к предметным переговорам
Авто
В России выросли цены на подержанные автомобили
Общество
Под Мурманском ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост

Под Мурманском ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Мурманской области ввели в эксплуатацию железнодорожный мост, построенный на месте рухнувшей переправы через реку Кола. Торжественная церемония состоялась в понедельник, 28 сентября.

В своих границах: как железные дороги развивают внутренний туризм
В РЖД обновили поезда популярных у путешественников маршрутов и запустили новые

«Этот мост уникальный. Во-первых, нет промежуточных опор, и здесь уникальные решения применены в части экологии, и даже рыба сможет точно так же двигаться, без препятствий, как и поезда», — цитирует «Интерфакс» гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Строительство заняло 105 дней. Длина моста составила 158 м, переправа имеет 34 сваи и четыре железобетонные опоры. По открытому мосту проехал грузовой поезд из Мурманска в южном направлении.

В период с октября по май 2021 года планируется выполнить ряд работ. В частности, будет установлена инновационная система контроля состояния поста, уровня и скорости течения воды в реке, построены технические здания и локальные очистные сооружения, проведены экологические компенсационные мероприятия.

Обрушение железнодорожного моста через реку Кола на перегоне станция Кола — станция Выходной в Кольском районе произошло 1 июня. За два дня до обрушения насыпь опоры моста подмыло из-за интенсивного таяния снега.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, причинами обрушения моста являются недостаточный контроль за состоянием сооружения и несвоевременный ремонт. Был введен режим чрезвычайной ситуации и открыт обходной путь. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ст. 263 УК РФ).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020