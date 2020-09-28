Под Мурманском ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост

В Мурманской области ввели в эксплуатацию железнодорожный мост, построенный на месте рухнувшей переправы через реку Кола. Торжественная церемония состоялась в понедельник, 28 сентября.

«Этот мост уникальный. Во-первых, нет промежуточных опор, и здесь уникальные решения применены в части экологии, и даже рыба сможет точно так же двигаться, без препятствий, как и поезда», — цитирует «Интерфакс» гендиректора ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Строительство заняло 105 дней. Длина моста составила 158 м, переправа имеет 34 сваи и четыре железобетонные опоры. По открытому мосту проехал грузовой поезд из Мурманска в южном направлении.

В период с октября по май 2021 года планируется выполнить ряд работ. В частности, будет установлена инновационная система контроля состояния поста, уровня и скорости течения воды в реке, построены технические здания и локальные очистные сооружения, проведены экологические компенсационные мероприятия.

Обрушение железнодорожного моста через реку Кола на перегоне станция Кола — станция Выходной в Кольском районе произошло 1 июня. За два дня до обрушения насыпь опоры моста подмыло из-за интенсивного таяния снега.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, причинами обрушения моста являются недостаточный контроль за состоянием сооружения и несвоевременный ремонт. Был введен режим чрезвычайной ситуации и открыт обходной путь. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности (ст. 263 УК РФ).