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Аэропорт «Гейдар Алиев» ограничил работу из-за военного положения в Азербайджане

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Международный аэропорт «Гейдар Алиев» в Баку ограничил режим работы из-за введенного в Азербайджане военного положения. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

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«В связи с введенным военным положением на территории Азербайджана (из-за эскалации конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. ― Ред.) международный аэропорт «Гейдар Алиев» временно переходит на ограниченный режим работы», ― рассказали агентству.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, до 30 сентября включительно были приостановлены все рейсы «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) по направлению Баку ― Нахичевань ― Баку, а также отменены рейсы AZAL Баку ― Лондон ― Баку и Баку ― Берлин ― Баку, запланированные на 1 и 2 октября соответственно.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию, пишет «Газета.ру».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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