В Петербурге задержали группу банковских мошенников

В Санкт-Петербурге полицейские задержали членов организованной преступной группы, похищавших деньги со счетов под видом сотрудников службы безопасности банков. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Оперативно-разыскные и технические мероприятия прошли не только в Петербурге, но и в Кисловодске (Ставропольский край) и Екатеринбурге (Свердловская область). Оперативникам удалось задержать шестерых мужчин, один из которых ранее был неоднократно судим, и одну женщину.

По версии следствия, с января этого года группа похищала денежные средства со счетов граждан. Они обзванивали людей с подменных номеров, представляясь сотрудникам банков. Полученные таким образом средства они направляли на покупку товаров, как правило телефонов марки iPhone. Затем гаджеты перепродавались, а выручка переводилась на территорию Украины. Один из задержанных оказался организатором, он создал преступную группу, находясь в Одессе.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли 3,5 млн рублей, телефоны, содержащие переписку, а также восемь iPhone в заводской упаковке и 156 квитанций о приобретении телефонов в интернет-магазинах.

Двух задержанных заключили под стражу, еще трех отправили под домашний арест. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.