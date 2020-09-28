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В оперштабе сравнили текущее число случаев COVID-19 в Москве с пиком пандемии

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Количество заболевших COVID-19 в Москве на данный момент в три раза ниже, чем было на пике пандемии. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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«В Москве, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. В Москве на сегодняшний день цифры в 3 раза ниже, чем были на пике пандемии», — говорится в заявлении.

По данным на 28 сентября, за минувшие сутки в Москве зафиксировано 2217 новых случаев COVID-19.

Вместе с тем за последние 24 часа в Москве от коронавируса вылечились еще 942 пациента. В общей сложности число выздоровевших в городе после инфицирования достигло 246 074, пишет «Газета.ру».

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что объемы вакцинации от коронавируса в столице будут наращиваться. Кроме того, на прошлой неделе он напомнил, что использовать маски и перчатки необходимо не только на работе, но и во всех общественных местах.

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