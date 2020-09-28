Азербайджан заявил о шести погибших при артобстреле Арменией

Шесть мирных граждан Азербайджана погибли в результате артиллерийского обстрела с армянской стороны. Об этом сообщил глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов 28 сентября.

«В результате военной провокации ВС Армении и обстрелов населенных пунктов погибли шесть мирных граждан Азербайджана. Также есть раненые», — цитирует министра «Интерфакс».

Ранее в этот день Генпрокуратура республики заявила о 26 пострадавших среди гражданского населения. Азербайджан обвиняет Армению в нанесении ударов по районным и сельским центрам, а также по объектам гражданской инфраструктуры — больницам, школам, детским садам.

Накануне в Баку сообщили о пяти погибших и 19 раненых среди мирных жителей, а также о гибели 550 военнослужащих Армении, пишет «Газета.ру». Ереван в свою очередь данную информацию опроверг, заявив о гибели 16 военнослужащих армии обороны Карабаха и 200 азербайджанских военных. По информации руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли двое гражданских, еще более 30 мирных жителей ранены.

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной НРК объявили военное положение и всеобщую мобилизацию, аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов, а также объявил частичную мобилизацию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.