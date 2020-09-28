Умер основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов

Правозащитник, основатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Юрий Орлов скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации 28 сентября.

Орлов умер накануне. В МХГ выразили соболезнования родным и близким правозащитника и напомнили о его роли в создании международного Хельсинкского движения.

«Его идея о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения», — говорится в сообщении.

Юрий Орлов — советский физик и правозащитник, участник диссидентского движения, доктор физико-математических наук. Московскую Хельсинкскую группу он создал в 1976 году и был ее первым руководителем. Являлся профессором Корнеллского университета.