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Нарышкин выразил сожаление в связи с эскалацией конфликта в Карабахе

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Эскалация армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе вызывает сожаление. Об этом в понедельник, 28 сентября, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

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«Безусловно, вызывает сожаление эскалация конфликта между Азербайджаном и Арменией. К сожалению, есть жертвы, стороны применяют в том числе тяжелые вооружения», ― цитирует его «РИА Новости».

Также Нарышкин добавил, что решить эту проблему можно лишь при помощи политико-дипломатических методов, отметив, что Россия всегда будет добиваться мира всеми путями.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.

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