В Сети опубликовали фото салона обновленного Lada Largus

В Сети появились первые фотографии салона рестайлинговой модели Lada Largus, которая получила приставку FL. Снимки были опубликованы в паблике «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Отмечается, что на фото изображен салон автомобиля в комплектации Luxe. У машины появились передняя панель, как у Renault Duster, новые центральный тоннель, рулевое колесо и подлокотники.

Серийное производство обновленной модели Lada Largus FL стартует в конце октября 2020 года.

Внешне рестайлинговая модель будет отличаться от предшественника новыми фарами, иной решеткой радиатора, а также видоизмененными бамперами. Кроме того, на Lada Largus FL установят боковые зеркала от Lada Vesta.

24 сентября сообщалось, что АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный с начала работы предприятия автомобиль. Юбилейной машиной, сошедшей с конвейера завода, стал седан Lada Granta красного цвета.