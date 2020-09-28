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В Сети опубликовали фото салона обновленного Lada Largus

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В Сети появились первые фотографии салона рестайлинговой модели Lada Largus, которая получила приставку FL. Снимки были опубликованы в паблике «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

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Отмечается, что на фото изображен салон автомобиля в комплектации Luxe. У машины появились передняя панель, как у Renault Duster, новые центральный тоннель, рулевое колесо и подлокотники.

Серийное производство обновленной модели Lada Largus FL стартует в конце октября 2020 года.

Внешне рестайлинговая модель будет отличаться от предшественника новыми фарами, иной решеткой радиатора, а также видоизмененными бамперами. Кроме того, на Lada Largus FL установят боковые зеркала от Lada Vesta.

24 сентября сообщалось, что АвтоВАЗ выпустил 30-миллионный с начала работы предприятия автомобиль. Юбилейной машиной, сошедшей с конвейера завода, стал седан Lada Granta красного цвета.

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