Восьмилетний водитель квадроцикла врезался в иномарку в Ленинградской области

В Киршинском районе Ленинградской области в результате столкновения квадроцикла и иномарки пострадал восьмилетний мальчик. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла в воскресенье, 27 сентября, на подъезде к деревне Могилёво. По предварительным данным, восьмилетний мальчик на квадроцикле выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 51-летняя женщина, пишет телеканал «78».

Ребенок получил различные травмы и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Как школьник оказался за рулем транспортного средства, предстоит выяснить полицейским. По факту произошедшего организована проверка.

27 сентября в Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге столкнулись восемь автомобилей. ДТП привело к затору протяженностью около 2 км.