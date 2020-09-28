Банки увидели угрозу кредиткам из-за штрафов на навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать большие риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт. Об этом сообщает РБК 28 сентября со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову,

В документе содержатся предложения участников рынка, которые они высказывали на встрече 24 сентября с участием законодателей, представителей Центробанка и Минфина. Содержание письма и изложенную в нем позицию подтвердил РБК начальник правового управления ассоциации Сергей Клименко.

АБР предложила убрать норму по возврату денег за навязанную услугу в двукратном размере из соответствующего законопроекта. В ассоциации считают, что принятие документа приведет к признанию комиссий по кредитным картам навязыванием услуг.

Объединение предупреждает, что участники рынка могут отказываться от выдачи кредитных карт в пользу кредитов наличными.

Больше всего участники рынка беспокоятся о влиянии нормы на сегмент кредиток с овердрафтом. При оформлении таких продуктов финансовая организация заводит клиенту счет, выдает карту для совершения платежей и открывает кредитный лимит. Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с карты средства или снимать наличные, обычно с комиссией. Законопроект в нынешней формулировке может создать риск «признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными», отмечается в письме.

Клименко заявил, что органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как «некое навязывание услуг». В надзорном ведомстве считают, что, когда банк выдает карту и клиент снимает с нее заемные средства, он не должен платить проценты за получение наличных. «Такие судебные решения есть, а значит, дальше это может трансформироваться не в пользу банков», — отметил начальник правового управления АБР.

В письме говорится, что условия, когда заемщик может оспорить покупку у банка дополнительных продуктов или услуг, очень размыты. В законопроекте не прописана норма, согласно которой заемщик может взыскать ущерб только через суд.

«Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», — заключил Клименко.

Аксаков сообщил, что предложил АБР представить свой вариант законопроекта, чтобы увидеть основные разногласия с правительственным документом. В Минфине сообщили РБК, что примут во внимание аргументы, озвученные банкирами 24 сентября.

Госдума приняла в первом чтении поправки к законопроекту «О потребительском кредите» 9 июля. В случае принятия документа банки не смогут навязывать дополнительные услуги и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.