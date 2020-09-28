В Госдуме предложили погасить конфликт в Карабахе с помощью миротворцев

Для того чтобы погасить конфликт между Арменией и Азербайджаном, необходимо решение Совбеза ООН об объявлении зоны конфликта зоной деэскалации и о введении туда миротворческих войск ООН, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в понедельник, 28 сентября.

После этого враждующие стороны удастся развести по своим позициям и начать переговорный процесс, отметил депутат.

По его словам, в переговорах помимо Армении и Азербайджана должна участвовать Россия как посредник и основной переговорщик.

Переговоры должны строиться на экономических интересах сторон, для того чтобы враждующие стороны прекратили столкновения, полагает Морозов.

«И Армения, и Азербайджан имеют серьезные экономические интересы в России. При этом у нас прекрасные отношения с этими странами как по межправительственной, так и межпарламентской линии», — сказал парламентарий.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. В тот день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ВС Азербайджана инициировали нападение на эту карабахскую территорию. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армянские Вооруженные силы обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру». Азербайджан же ввел военное положение на всей территории страны и комендантский час в ряде городов и районов.