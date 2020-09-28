Нейростудию для пенсионеров запустят в Тюменской области

В Ялуторовске Тюменской области для пожилых людей открываются нейростудия «Живой ум» и курс «Хочу все знать!». Это делается в рамках проекта «Эбием».

Участники проекта будут заниматься с нейропсихологами специальными упражнениями для улучшения памяти и концентрации внимания, а также для повышения работоспособности. Цикл занятий продлится до 25 декабря.

В частности, пожилых людей бесплатно обучат пользоваться гаджетами. Занятия входят в программу курса «Хочу все знать!», который продлится с 6 октября по 3 ноября, пишет портал «Наш город».

На творческих занятиях пожилых людей ждет знакомство с новыми видами рукоделия и традиционными ремеслами. Все расходные материалы им предоставят бесплатно. В декабре в рамках проекта «Эбием» организуют просветительские лекции на темы юридической и финансовой грамотности.