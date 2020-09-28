Партнерские роды возобновились в Омском перинатальном центре

В Омске в городском клиническом перинатальном центре возобновились партнерские роды, когда рядом с будущей мамой при рождении малыша может присутствовать супруг или кто-то из близких родственников. Подобный вид услуг был недоступен из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе.

Как пишет ИА «ОМСКРЕГИОН», для того, чтобы получить разрешение участвовать при родах, партнер должен предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-анализа. Срок действия такой справки – не более 14 дней.

Омск сейчас находится на втором этапе отказа от ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, разрешено заниматься спортом на улице, возобновилась деятельность фитнес-центров, работают некоторые предприятия, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений, работают крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. С ограничениями открыты кафе и рестораны.

За все время пандемии в Омской области были выявлены 10 765 заболевших коронавирусом, 284 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.