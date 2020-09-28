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Магазины «Ашан» оштрафовали в Москве на 1,55 млн рублей

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Роспотребнадзор по итогам проверок оштрафовал некоторые магазины сети гипермаркетов «Ашан» в Москве на 1,55 млн рублей за недостоверное декларирование пищевой продукции. Об этом сообщается на сайте управления ведомства по столице в понедельник, 28 сентября.

Всего вынесли девять постановлений об административных правонарушениях о наложении штрафов по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ.

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С 14 мая по 25 июня 2019 года управление Роспотребнадзора по Москве проводило плановую выездную проверку в отношении ООО «Ашан».

«В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства в области технического регулирования, связанные с недостоверным декларированием изготавливаемой и реализуемой в гипермаркетах ООО «АШАН» для населения пищевой продукции (хлебобулочных и кулинарных изделий, салатов, закусок)», — говорится в сообщении.

По результатам проверки торговой сети выдали предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии.

Компания не согласилась с таким решением и обжаловала его. Судебные тяжбы длились год в трех судебных инстанциях. По результатам рассмотрения кассационных жалоб Арбитражный суд Московского округа признал предписания Роспотребнадзора законными и обоснованными.

«Действие девяти деклараций прекращено», — отмечается в сообщении.

В сентябре 2015 года Роспотребнадзор оштрафовал «Ашан» в Москве на 25 млн рублей. В тот год Россельхознадзор и Роспотребнадзор проверяли торговую сеть с июля. В ходе проверок обнаружили нарушения фитосанитарных норм, норм хранения продукции и несоответствия заявленному составу мясной продукции.

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